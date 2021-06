La Juventus potrebbe anche mettere a segno subito cessioni importanti in vista della prossima stagione: scambio possibile in Premier League

Sono ore intense in casa Juventus per preparare la prossima stagione. Il club bianconero è sempre alla ricerca di profili importanti per arrivare ad essere protagonista nuovamente sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Inoltre, ci potrebbero essere subito cessioni eccellenti con l’addio immediato del centrocampista gallese, Aaron Ramsey, che non ha dimostrato tutto il suo valore a Torino anche a causa dei suoi numerosi infortuni. Un possibile ritorno in Premier League per tornare così a splendere nuovamente mettendo in mostra tutte le sue qualità.

Calciomercato Juventus, Ramsey verso il ritorno all’Arsenal: idea di scambio

In campo all’Olimpico contro l’Italia per l’ultima sfida dei gironi di Euro2020, Ramsey sarebbe anche propenso a tornare a vestire la maglia dell’Arsenal, dove ha vissuto i suoi anni migliori. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così potrebbe esserci subito l’addio immediato con una suggestione di scambio con i “Gunners“. La sua valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro con il suo ingaggio che arriva fino a 7 milioni.

L’ipotesi suggestiva è quella di arrivare così all’attaccante francese, Alexandre Lacazette, che è stato accostato già in passato alla compagine bianconera per andare a rinforzare il reparto offensivo di Allegri. La sua valutazione è di circa 25-30 milioni con un’idea di scambio con il top club inglese. Al momento il centravanti transalpino guadagna circa 6 milioni di euro, alla portata proprio della Juventus, vogliosa di incrementare il tasso tecnico per l’attacco bianconero.

Una suggestione da urlo in vista della prossima stagione con Allegri voglioso di tornare alla guida della Juventus per tornare a trionfare in Italia e in Europa.