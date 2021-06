La Juventus potrebbe dire addio all’obiettivo per la difesa. C’è l’a forte accelerata del Paris Saint Germain per il difensore del Real

Il Paris Saint Germain accelera e la Juventus rischia di restare all’asciutto per l’obiettivo della difesa. Come riporta il noto quotidiano spagnolo Marca, infatti, i parigini si sarebbero fiondati dritti su Raphael Varane del Real Madrid. La società spagnola sarebbe stata contattata dai francesi, che avrebbero preso informazioni per conoscere la situazione. Il centrale francese delle ‘merengues’ ha un contratto in scadenza nel 2022 e ha deciso di non rinnovare. Questo lo rende appetibile a numerosi grandi club europei, come appunto quello francese che ha come obiettivo quello di rinforzare il reparto arretrato, composto dai fortissimi Kimpembe e Marquinhos, per aggiungere qualità ed esperienza in chiave Champions League (trofeo che inseguono da tempo e che non riescono a conquistare). Per questo la dirigenza avrebbe deciso di dare una sterzata decisiva nella corsa al difensore francese del Real.

Juventus, niente Varane: c’è il PSG

Su Varane, naturalmente, non c’è soltanto l’interesse del PSG. Il calciatore è stato accostato anche alla Juventus, che come i francesi insegue il sogno Champions e al tempo stesso quello di riconquistare il titolo nazionale. L’interesse dei bianconeri non è però mai stato concreto e le chance di portare in rosa il classe ’93 sono bassissime. L’addio del calciatore al club della capitale spagnola sarebbe invece sempre più probabile dopo la proposta di rinnovo a cui non sarebbe ancora arrivata una risposta. I ‘blancos’ di Florentino Perez potrebbero così perdere in una sola estate i due pilastri difensivi del club, con il francese che potrebbe portare nelle casse una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Oltre a Paris Saint Germain e Juventus, su Varane ci sarebbe anche il Manchester United. Anche i Red Devils sarebbero pronti a fare un’offerta per non lasciarsi scappare l’occasione.