Concluso il colpo Calhanoglu per l’Inter: domani il trequartista turco effettuerà le visite mediche, questa sera l’arrivo a Milano

Sta facendo molto discutere la decisione di Hakan Calhanoglu di accettare l’offerta dell’Inter. Il trequartista turco ha dichiarato oggi a TRTSpor: “Giocherò nell’Inter. Abbiamo trovato un accordo e domani, dopo le visite mediche, firmerò il contratto da tre anni con opzione per il quarto”. Per il Milan si tratta del secondo addio a parametro zero dopo quello di Gianluigi Donnarumma, approdato al PSG. Ma lo sgarbo di Marotta è diverso, visto che Calhanoglu resterà a Milano e cambierà ‘soltanto’ sponda. Il giocatore, tra l’altro, è atterrato a Linate.

Inter, Calhanoglu atterrato a Milano

Lo ha riferito Calciomercato.it, che specifica che Calhanoglu è atterrato allo scalo di Linate intorno alle 21:00. Per il trequartista turco, autore di un Euro 2020 disastroso insieme alla sua nazionale, domani ci saranno le visite mediche e poi la firma sul contratto. L’Inter ha approfittato di quest’occasione per sostituire Christian Eriksen. Al giocatore sono stati garantiti 5 milioni di euro a stagione più bonus.