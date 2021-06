Calciomercato Milan, Scaroni su Calhanoglu-Inter | Le sue parole

Il colpo Hakan Calhanoglu messo a segno dall’Inter è la grande notizia delle ultime ore. Il trequartista ‘tradisce’, dunque, il Milan per passare in nerazzurro. Arrivano anche le parole del presidente Scaroni

L’Inter è pronta a portare a termine l’acquisto di Hakan Calhanoglu. Il Milan da mesi è in contrattazione per il rinnovo di contratto del trequartista turco, ma la fumata bianca non è mai arrivata per il centrocampista. Ora, terminata l’avventura a Euro 2020, è tempo di una nuova avventura per il calciatore. Calhanoglu, a sorpresa, vestirà la maglia dell’Inter. Il centrocampista, infatti, ha l’accordo con i nerazzurri, dove con ogni probabilità prenderà il post Christian Eriksen in campo, in attesa di novità sul futuro del danese.

Un acquisto che, di certo, scuote il calciomercato e che sta raccogliendo un gran numero di reazioni nelle ultime ore. Una di queste è quella del presidente Paolo Scaroni che parlato a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. Ecco il suo intervento proprio sul trequartista turco: “Abbiamo fatto un’offerta massima rispetto a quello che siamo pronti a pagare, ma se Calhanoglu trova altre soluzioni buon per lui. Ha fatto un eccellente campionato e si è sempre comportato in modo corretto, ma poi ciascuno è libero di fare le scelte che crede. Non ci sono recriminazioni da parte del Milan”.

Calciomercato Milan, le parole di Scaroni: da Calhanoglu a Donnarumma

Paolo Scaroni ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, dopo la trattativa naufragata con il Milan per il rinnovo: “Diamo un limite al costo dei nostri giocatori. Abbiamo presentato una offerta per trattenere Donnarumma, ma non è stata sufficiente. Sembra che lui volesse uscire dalla comfort zone, mi sembra positivo per un professionista come lui che si è comportato sempre in modo perfetto”. Scaroni guarda avanti: “Mi sembra che il Milan abbia trovato una eccellente soluzione per il suo portiere. Tutto bene”.