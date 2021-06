Il Napoli alle prese con il caso Insigne: il giocatore vuole restare, ma permangono difficoltà sul rinnovo con squadre estere che iniziano a farsi sentire. Sogno per una big di Serie A

Il Napoli inizia a pianificare la prossima stagione con l’obiettivo di tornare a giocare la Champions League. La squadra partenopea riparte da Luciano Spalletti e da un progetto tecnico che mira a tenere tutti i big e a centellinare la rosa con nuovi colpi. Da definire, però, resta ancora il futuro del capitano Lorenzo Insigne: permangono difficoltà sul rinnovo, ed alcuni club iniziano ad assaporare la possibilità di un colpaccio.

Insigne ha dimostrato piena maturità nell’ultima stagione. Il capitano del Napoli ha chiuso la stagione con 19 gol e 7 assist in Serie A, risultando spesso decisivo nei momenti più difficili. Il giocatore ha però un contratto in scadenza nel 2022 e la fumata bianca per il rinnovo non è ancora arrivata. Insigne vuole rimanere, ma il Napoli necessita abbassare il monte stipendi e chiede uno sforzo al suo capitano. Il numero 10 percepisce 5 milioni a stagione, una cifra che alcuni top club sono disposti a garantirgli.

La priorità di Insigne resta il Napoli, ma l’attesa dell’intesa fa aumentare i sogni di altri club. Sirene spagnole – vedi Atletico Madrid – ed inglesi iniziano a suonare forti: secondo quanto riferisce ‘El Mundo Deportivo’, il club di Simeone gli garantirebbe uno stipendio consono, accontentando le sue richieste. Un sondaggio è stato fatto anche dal Barcellona, mentre resta improbabile vederlo in Serie A con una maglia diversa da quella partenopea.

Calciomercato Napoli, futuro Insigne in bilico

C’è, però, una squadra che sogna il colpo Insigne e porta al nome della Lazio: Maurizio Sarri accoglierebbe volentieri il suo ex giocatore nella capitale, riformando sulle sponde del Tevere la coppia gol della Nazionale con Ciro Immobile. I due sono molto amici ed hanno dimostrato di parlare la stessa lingua in campo, ma la trattativa sembra fuori dalle possibilità della società di Lotito. Ogni pista, al momento, non è da escludere, anche se per Insigne la priorità resta una sola: il rinnovo con il Napoli.