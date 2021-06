L’Austria batte l’Ucraina e vola agli ottavi di finale di Euro 2020 dove affronterà l’Italia a Wembley: vince anche l’Olanda

Dopo il gruppo dell’Italia, arriva alla conclusione anche quello dell’Olanda. Vittoria per gli Orange contro la Macedonia per 0-3, nell’ultima partita in nazionale di Goran Pandev. Bottino pieno per Frank De Boer, bersagliato dalle critiche prima dell’inizio di Euro 2020 per l’utilizzo del 3-5-2. Ma la sfida che interessava da vicino l’Italia era l’altra del gruppo C, ovvero Ucraina-Austria. Ai ragazzi di Shevchenko bastava il pari per qualificarsi come seconda, ma le cose non sono andate come previsto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Insigne in stand-by | Sirene estere e sogno per una big di A

L’Austria ha infatti battuto l’Ucraina per 0-1, grazie al gol di Baumgartner. Una rete importantissima, che manda gli austriaci agli ottavi di finale, che giocheranno contro l’Italia a Wembley sabato sera alle 21:00. Si mettono male le cose per Shevchenko, che a questo punto dovrà sperare di rientrare tra le quattro migliori terze con soli tre punti.

Macedonia del Nord-Olanda 0-3: 24′ Depay, 51′ e 58′ Wijnaldum

Ucraina-Austria 0-1: 21′ Baumgartner

CLASSIFICA: Olanda 9, Austria 6, Ucraina 3, Macedonia del Nord 0.