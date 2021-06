Arrivano numerose critiche per il giocatore della Juventus, ancora al centro di accuse: svelato il motivo dopo la sua prestazione

L’Italia è stata ancora protagonista nell’ultima sfida di Euro2020. Una vittoria importante contro il Galles dopo i risultati positivi contro Turchia e Svizzera: gli azzurri hanno così chiuso il girone a punteggio pieno senza subire alcun gol. Donnarumma non è stato mai chiamato in causa particolarmente con la formazione guidata dal Ct Roberto Mancini che ha continuato ad imporre il suo gioco nonostante i numerosi cambi effettuati nella terza sfida del girone. In campo dal primo minuto anche il giocatore della Juventus, Federico Bernardeschi, schierato nel tridente inedito insieme a Chiesa e Belotti.

Juventus, Bernardeschi al centro delle critiche: il motivo

Nonostante una prova sufficiente, lo stesso esterno offensivo della Nazionale è stato preso di mira dal giornalista Damascelli, che ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di ‘Radio Radio’: “C’è un’unica delusione che è Bernardeschi, ma non è una novità che si esprima su questi livelli”. L’ultima stagione per lui è stata da dimenticare con Andrea Pirlo che l’ha provato anche come terzino sinistro, in un ruolo completamente da quello che predilige il talentuoso giocatore originario di Carrara.

Già nelle scorse settimane era scoppiata una polemica dopo le sue dichiarazioni: “In Nazionale mi diverto, mi lasciano fare la giocata”. Il suo futuro alla Juventus potrebbe cambiare completamente con diverse compagini italiane, e non solo, che seguono da vicino le dinamiche di mercato. L’ex Fiorentina non è riuscito ad essere costante nelle sue giocate con Sarri e con Pirlo. Il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe anche cambiare in positivo tutto l’assetto tattico.