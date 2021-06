Hakan Calhanoglu è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il centrocampista ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nerazzurro, lanciando un messaggio ad Inzaghi

Il calciomercato entra nel vivo e la Serie A inizia già a piazzare i primi colpi ad effetto. Dopo la girandola di allenatori sulle panchine dei top club, le società cominciano a rinforzare le rose, con l’Inter tra le protagoniste. La squadra nerazzurra ha infatti ufficializzato l’acquisto a parametro zero di Hakan Calhanoglu: il giocatore ha firmato un contratto sino al 2024 dopo aver vissuto gli ultimi quattro anni con la maglia del Milan.

Un colpo a sorpresa, ma reso necessario dopo quanto accaduto a Christian Eriksen durante gli Europei: il danese non è ancora certo di poter giocare in Serie A la prossima stagione e l’Inter si è dovuta tutelare con l’acquisto nel suo ruolo di Calhanoglu: “Essere nel club campione d’Italia è una grande cosa, l’Inter è una squadra forte e un grande club, con una bella atmosfera e tifosi. Sono contento e felice“, ha detto a ‘Inter TV’.

Il centrocampista turco – dopo un Europeo deludente che lo ha visto concludere il girone a 0 punti con la Turchia – non vede l’ora di ripartire e sogna in grande: “Vogliamo vincere lo scudetto anche quest’anno“. L’ex numero 10 del Milan godrà di qualche giorno di vacanza, poi conoscerà i nuovi compagni e mister Simone Inzaghi, con il quale però ha già avuto un colloquio telefonico.

Inter, le prime parole di Calhanoglu ed il messaggio ad Inzaghi

Calhanoglu si è detto contento di poter essere allenato da Inzaghi: “Conosco il suo sistema e mi piace molto. Ha grandi obiettivi, anche io voglio vincere qualcosa in Italia“. Poi ha aggiunto: “Con Pioli ho giocato in un ruolo che mi piace molto, quest’anno dovrò fare lo stesso“. Il turco ha descritto le sue peculiarità: “Mi piace più servire assist che fare gol. Devo aggiungere qualità e quantità in mediana, qui nessuno ti regala la maglia“.