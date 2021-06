Inter molto attiva in sede di calciomercato, anche sul fronte uscite: Spalletti tenta lo scambio per il big a centrocampo, Insigne nell’affare

Temperature elevatissime quelle del calciomercato dell’Inter. Nelle ultime ore, i nerazzurri hanno messo a segno un colpo assolutamente inaspettato e di assoluto valore. Hakan Calhanoglu, ormai ex giocatore dei cugini del Milan, sarà una nuova pedina nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il turco arriva a parametro zero, in seguito al mancato raggiungimento dell’accordo con i rossoneri per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La Beneamata si assicura così il sostituto di Christian Eriksen per la trequarti, visto che il danese non è certo di poter continuare a svolgere l’attività da professionista e nella migliore delle ipotesi dovrà affrontare un percorso di riabilitazione estremamente lungo.

Operazione senza dubbio ottima quella di Marotta, che non perde di vista anche il fronte uscite. Come vi raccontiamo da qualche settimana, Hakimi è l’indiziato numero uno a lasciare Milano. Per l’esterno marocchino c’è il forte doppio interesse di Chelsea e PSG, ma pare che ora i francesi abbiano effettuato un sorpasso sui rivali inglesi. Attenzione anche al futuro di Marcelo Brozovic per il centrocampo. Il contratto del croato è in scadenza a giugno 2022 e l’accordo per il prolungamento per adesso non arriva, perciò continuano a circolare voci di mercato inerenti al suo futuro. A tal proposito, il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe tentare l’assalto al centrocampista 28enne. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, Spalletti vuole Brozovic: affare con Insigne

Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, gli azzurri sarebbero intenzionati a mettere in vendita Lorenzo Insigne. L’attaccante napoletano, anche lui in scadenza il prossimo anno, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Ecco che il presidente De Laurentiis e Spalletti potrebbero approfittare della situazione per sfruttare il cartellino del classe ’90 come pedina per un rilevante scambio.

Al tecnico di Certaldo, infatti, piace molto Brozovic e potrebbe proporre alla sua ex squadra questo tipo di operazione. Le valutazioni di entrambi i calciatori si attestano sui 40 milioni di euro, perciò si tratterebbe di un affare alla pari. Insigne dice addio al Napoli e Spalletti ci prova per Brozovic, staremo a vedere.