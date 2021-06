Calciomercato Juve, irrompe Paratici | Tre ‘scippi’ per il suo Tottenham!

Calciomercato Juve: da Aouar a Gabriel Jesus e Icardi, ecco gli obiettivi seguiti in bianconero che Paratici potrebbe contendere con il suo Tottenham

Si profila un’altra sessione estiva di calciomercato piuttosto intensa per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano inizierà il suo secondo ciclo in bianconero ed è già al lavoro per rinforzare la rosa che dopo nove scudetti consecutivi ha chiuso l’ultimo campionato al quarto posto in classifica. Al termine della stagione è cambiata anche la guida sportiva nella dirigenza: Fabio Paratici ha infatti salutato la Juve ed al suo posto è stato promosso Federico Cherubini. Il dirigente è subito passato al Tottenham ed è già operativo sul mercato: da Aouar a Gabriel Jesus e Icardi, ecco gli obiettivi seguiti anche in bianconero che Paratici potrebbe contendere alla Juve. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, da Aouar a Icardi | I possibile obiettivi contesi da Paratici

Un possibile obiettivo di Paratici, già seguito in bianconero, è Hassem Aouar. Il talentuoso centrocampista del Lione è finito nel mirino del dirigente nelle ultime sessioni di calciomercato e potrebbe così entrare anche in orbita Tottenhan. Il classe 1998 è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato almeno 40 milioni dal club francese, bottega sempre cara. Un altro ‘pallino’ di Paratici è Gabriel Jesus: l’attaccante del Manchester City è stato accostato alla Juve proprio sotto la guida Paratici e potrebbe anche lui diventare un obiettivo degli ‘Spurs’. Inoltre, i ‘Citizens’ sono a caccia di Harry Kane e non è escluso che nell’affare possa rientrare anche il centravanti brasiliano.

Infine, Paratici ha seguito per diverse sessioni anche Mauro Icardi, a più riprese accostato al club bianconero. L’ex capitano dell’Inter è in bilico al PSG e potrebbe rientrare nella lista del dirigente ex Juve per l’eventuale successione di Kane. Tre possibili ‘scippi’ di calciomercato nei confronti della sua ex squadra. Staremo a vedere.