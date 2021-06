La Juventus continua a lavorare in ottica futura per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: arriva il tradimento di Mendes

Saranno giorni cocenti in casa Juventus. La dirigenza bianconera è alle prese con il calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera sono cambiate anche le dinamiche su questo fronte con idee diverse rispetto a quelle di Andrea Pirlo. Inoltre, potrebbe arrivare il nuovo tradimento del potente agente portoghese, Jorge Mendes, che è stato l’artefice dell’operazione Cristiano Ronaldo. Beffa in arrivo per la compagine torinese così anche per quanto riguarda José Mourinho, attualmente allenatore della Roma con una nuova avventura in Serie A dopo i successi con l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, post Calhanoglu ‘italiano’ | Scambio a sorpresa!

Calciomercato Juventus, Adama Traore verso il ritorno in Spagna

Nel mirino della Juventus ci sarebbe stato da tempo il laterale del Wolverhampton, Adama Traore, che è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. E così il nazionale spagnolo ai microfoni di RAC1 ha svelato il suo possibile futuro: “Barcellona è casa mia, è la realtà. Sono cresciuto lì da quando avevo 10 anni. Con i miei agenti cercheremo di trovare la soluzione migliore”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto all’esterno | Doppia ‘vendetta’ sull’Inter

E così le sue dichiarazioni non sono passate inosservate in casa blaugrana con la possibilità di mettere in atto anche uno scambio con Trincao con un affare suggestivo accontentando tutte le parti coinvolte. Come svelato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” uno degli artefici della possibile operazione sarebbe proprio l’agente lusitano, Jorge Mendes, che intrattiene da sempre un ottimo rapporto con i Wolves ed è il rappresentante del talentuoso giocatore del Barcellona.

In questo modo il Barcellona potrebbe pensare al nuovo possibile scambio in Premier League con l’ennesima beffa per la Juventus e per la Roma. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con il calciomercato che inizierà a regalare i primi grandi colpi dell’estate 2021.