Un’ipotesi clamorosa che può coinvolgere Cristiano Ronaldo nel calciomercato estivo: addio Juventus, spunta il Barcellona di Messi

Non è di certo un mistero che in casa Juventus, l’attuale sessione di calciomercato, possa essere pesantemente condizionata dalla scelta di Cristiano Ronaldo. Restare in bianconero fino al termine del contratto in scadenza nel giugno 2022, o partire subito salutando la Serie A. Un doppio binario che rischia di trasformarsi in un tormentone, con la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna e che vedrebbe l’asso portoghese approdare nuovamente in Spagna: non al Real Madrid, dove CR7 ha vinto tutto, ma al Barcellona insieme all’eterno rivale Leo Messi. A riportare la possibilità la trasmissione ‘El Chiringuito’, nella quale ha parlato Edu Aguirre. Il noto giornalista, amico di Cristiano Ronaldo, ha rivelato tutta la verità sull’ipotesi Barcellona per la stella della Juventus. Edu Aguirre, grande amico di CR7, si è sbilanciato ai microfoni di ‘El Chiringuito’ non lasciando spazio a dubbi sull’eventualità di vedere Ronaldo e Messi, fianco a fianco, in quel di Barcellona. Ecco le sue parole.

Calciomercato Juventus, rivelazione dalla Spagna: la verità su Ronaldo al Barcellona

“Parlo molto con lui. Se Cristiano va al Barcellona, lascio la trasmissione”, ha affermato provocatoriamente il giornalista che dunque, non crede minimamente nella possibilità che il portoghese affianchi Messi il prossimo anno.

Ronaldo dunque, difficilmente vestirà la maglia del Barcellona durante la stagione 2021/22. Un’eventualità bocciata a pieno da Aguirre che conosce, evidentemente, la reale volontà dell’attaccante bianconero.

Nell’ultima stagione con la Juventus, tra campionato e coppe, Ronaldo ha segnato 36 reti con 4 assist vincenti in 44 presenze con la squadra allenata da Pirlo: il suo futuro, dunque, non sarà in Catalogna.