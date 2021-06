Nuovo capitolo legato al caos della Superlega con una richiesta nei confronti della Uefa

Sembra non voler terminare la questione legata alla Superlega. Nelle ultime ore è venuto fuori un altro tassello della battaglia che ha stravolto il panorama calcistico nell’ultimo mese. Secondo quanto riportato dal ‘New York Times’ è stata presentata una nuova mozione presso il tribunale di Madrid dalla ‘A22’, la società che agisce dietro le quinte della Superlega.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Ronaldo con Messi al Barcellona | Bomba dalla Spagna!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, maxi scambio con Guardiola | Kulusevski per il big!

Superlega, chiesta la cancellazione dell’accordo

L’obiettivo è quello di cancellare l’accordo firmato dai 9 club fondatori e la Uefa dopo l’uscita dal progetto iniziale in seguito alla bufera che ha travolto la Superlega. L’obiettivo primario è, di fatto, quello di annullare e ed evitare multe dalla Uefa. Adesso tocca proprio alla Uefa rispondere.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, post Calhanoglu italiano | Scambio a sorpresa!

La società A22 chiederà allo stesso ente europeo di annullare integralmente il procedimento disciplinare ai danni di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Prima di questa notizia c’era stata quella riportata nei giorni scorsi dal ‘Sunday Times’ in merito alla presenza reale dei sei club inglesi coinvolti che sono rimasti comproprietari della holding creata in Spagna per la Superlega, nonostante sulla carta abbiano abbandonato il progetto.