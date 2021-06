L’addio improvviso tra Gattuso e la Fiorentina apre nuovi possibili scenari per l’allenatore: ipotesi estero, con l’ex Milan che potrebbe disputare la Champions League

Il calciomercato ha già regalato emozioni e colpi di scena inattesi. La girandola di panchine avvenuta a fine campionato ha rivoluzionato la Serie A, ma a conquistare le prime pagine è stato quanto accaduto tra Gattuso e la Fiorentina. La società viola aveva puntato sull’ex Napoli: contratti firmati ed inizio dell’avventura, interrottasi però bruscamente per attriti di mercato. Il presidente Commisso è a caccia del sostituto, mentre resta da definire il futuro del campione del Mondo 2006.

Gattuso ha un carattere determinato e difficilmente si prenderà un anno sabatico. L’allenatore ha voglia di fare calcio e le occasioni non mancano: “Lo conosco da tempo, ha dei valori. Nel momento in cui vendi l’anima al diavolo Mendes non sei più libero“, ha confidato Maurizio Pistocchi ai microfoni di ‘Radio Amore Campania’. Il giornalista ha trovato la possibile causa dell’addio con la Fiorentina: “Il problema sono stati i costi dei giocatori di Mendes e le commissioni per il procuratore“.

C’è stata superficialità, ma ormai la storia fa parte del passato ed entrambe le parti hanno voglia di concentrarsi sul futuro. Gattuso potrebbe trovare una sistemazione all’estero dove spunta l’ipotesi Zenit San Pietroburgo. Il club russo – vincitore dell’ultimo campionato – è reduce da una Champions disastrosa, conclusa da ultima nel girone di Lazio, Borussia Dortmund e Brugge. L’attuale allenatore – Semak – ha un contratto sino al 2022, ma potrebbe non essere confermato per la prossima stagione.

Calciomercato Gattuso: dalla Fiorentina alla Champions

Gattuso è un’ipotesi che solletica la dirigenza che spesso ha puntato su allenatori italiani negli ultimi anni. Spalletti e Mancini sono gli esempi più recenti, con entrambi i mister che riuscirono a portare trofei in bacheca. L’idea Zenit affascinerebbe anche Gattuso che potrebbe disputare la Champions League, sfumata con il Napoli all’ultima giornata di un campionato combattuto. Dalla Fiorentina alla Champions: il grande salto ‘finanziato’ dallo Zenit.