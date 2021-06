Mikkel Damsgaard, trequartista della Danimarca e della Sampdoria, è uno dei giocatori copertina di Euro 2020: le ultime di calciomercato sul futuro del giovanissimo danese

La Danimarca in questo europeo sta vivendo sulle montagne russe delle emozioni. La nazionale biancorossa infatti, dopo il grande shock per Christian Eriksen, sembrava già fuori da Euro 2020 dopo la sconfitta contro il Belgio di Romelu Lukaku, ma poi la svolta! Una super vittoria contro la Russia ha rilanciato la selezione capitanata da Simon Kjaer che ha conquistato gli ottavi di finale di questa, ormai, particolarissima competizione. Fra i tanti protagonisti, spunta senza dubbio il nome di Mikkel Damsgaard, fantasista di proprietà della Sampdoria di Massimo Ferrero. Originario di Jyllinge, il giovane blucerchiato è un classe 2000 ed è già uno dei prospetti più interessanti in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato.

Nell’ultimo campionato italiano di Serie A, Damsgaard ha collezionato 35 presenze mettendo a segno due reti e fornendo quattro assist ai suoi compagni di squadra. Numeri che non testimoniano al 100% le qualità del giovane calciatore danese che più volte si è distinto sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Calciomercato, Damsgaard fa impazzire le big | I dettagli

La Sampdoria, dopo una richiesta nei primi mesi del 2021 che si aggirava attorno ai 20 milioni di euro, viste le prestazioni di Damsgaard ad Euro 2020 ha ulteriormente alzato la sua valutazione del cartellino fino ad arrivare ad una richiesta di circa 30 milioni di euro. Una cifra molto alta, soprattutto in questo periodo di crisi economica, e difficilmente affrontabile per le società interessate al danese: dall’Inter di Inzaghi al Milan di Pioli passando per alcuni club all’estero.

Damsgaard ha un contratto in scadenza nel 2024 con la Sampdoria e, dal punto di vista tattico, preferisce agire sulla fascia sinistra nel ruolo di esterno alto o ala. L’ex Nordsjaelland può però anche muoversi dietro il centravanti in una posizione più centrale.