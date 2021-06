Svolta in arrivo per il calciomercato dell’Inter: affare in chiusura, c’è l’offerta da 70 milioni di euro

Sono ore calde in casa Inter per quanto riguarda una delle cessioni illustri dell’attuale sessione di calciomercato estivo. Si tratta di Achraf Hakimi il cui destino, ormai da diverse settimane, pare segnato. L’addio non solo è inevitabile ma l’ufficialità, stando a quanto riporta ‘Gazzetta.it‘, sarebbe più vicina che mai. Una trattativa portata avanti e virtualmente chiusa, con gli ultimi dettagli da limare per il passaggio di Hakimi alla corte di Pochettino. L’offerta del PSG ammonta a 70 milioni di euro, poco meno degli 80 che l’Inter alcune settimane fa ambiva ad incassare per lasciar partire il suo gioiello.

Calciomercato Inter, Hakimi al PSG: è fatta, ecco cosa manca

Il Chelsea dunque deve alzare bandiera bianca: la società di Abramovich ha provato ad inserirsi, valutando l’inserimento di una contropartita (Marcos Alonso) per abbassare l’esborso cash ma ad averla vinta sarà il club di Al-Khelaifi.

Restano da definire solo alcuni dettagli riguardo ai bonus in favore dell’Inter ma la fumata bianca con il PSG è prevista nei prossimi giorni. Il terzino di origini marocchine guadagnerà circa 7-8 milioni di euri netti a stagione.

Nell’unica stagione in maglia nerazzurra, coinciso con il 19esimo scudetto della storia dell’Inter, Hakimi ha accumulato 45 presenze tra campionato e coppe, con 7 reti e 11 assist vincenti all’attivo.