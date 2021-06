Jordi Alba è uno dei nomi accostati nelle ultime ore al calciomercato nerazzurro: c’è l’annuncio sulla possibilità che lo spagnolo vesta la maglia dell’Inter

Sarà un calciomercato all’insegna del cambiamento, quello che l’Inter vivrà nelle prossime settimane. Il clamoroso colpo a zero che ha da poco portato Hakan Calhanoglu in nerazzurro non sarà di certo l’ultimo dell’estate. Una rivoluzione iniziata con Simone Inzaghi che ha ereditato da Conte la panchina dei campioni d’Italia. In tal senso, nelle ultime ore, si è aggiunto un nome illustre alla lunga lista di talenti sparsi per l’Europa e osservati da Marotta e Ausilio. Il nome di Jordi Alba in ottica nerazzurra intriga, nonostante l’età del forte laterale spagnolo (32 anni) ed il contratto la cui scadenza con il Barcellona è ancora lontana (2024). Da questo punto di vista, il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin si è voluto sbilanciare, non lasciando spazio a dubbi sull’ipotetico colpo dal club di Laporta per la corsia sinistra di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto a centrocampo | Maxi affare in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Spalletti ci prova per il big | Che scambio con Insigne

Calciomercato Inter, smentita secca su Jordi Alba

Jordi Alba non arriverà all’Inter. È questo il pensiero del giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin ai microfoni di ‘CMIT TV‘. “Possiamo smentire categoricamente l’indiscrezione su Jordi Alba possibile nuovo esterno dell‘Inter. Non c’è nessun tipo di interesse sullo spagnolo”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una chiusura definitiva per un profilo che non può non attirare l’attenzione dei maggiori club europei: stando a Biasin, però, la pista che porta all’Inter è al momento tutt’altro che concreta e possibile.

LEGGI ANCHE >>>Inter, Calhanoglu si presenta | Il messaggio ad Inzaghi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, non solo Calhanoglu | Ecco un altro parametro zero!

Nell’ultima stagione con la maglia del Barcellona, Jordi Alba ha collezionato 49 presenze complessive tra campionato e coppe, con 5 reti e ben 15 assist vincenti per i compagni.