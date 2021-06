Calciomercato Juve, colpo Vlahovic | Tre contropartite alla Fiorentina! Cifre e dettagli

Calciomercato Juve: ecco tre possibili contropartite per il colpo Vlahovic. Tutte le cifre e i dettagli

La Juve accelera per Manuel Locatelli. Si terrà in questi giorni l’incontro con il Sassuolo per il centrocampista della Nazionale, che è il primo obiettivo di Massimiliano Allegri e della dirigenza per la prossima stagione. Il club bianconero punta a rinforzare il centrocampo, in attesa di decidere il futuro di Cristiano Ronaldo. Tutto è rimandato al termine di Euro 2020, e la scelta del portoghese influenzerà inevitabilmente le strategie di Cherubini per l’attacco. Tra i nomi circolati per l’eventuale successione del cinque volte Pallone d’Oro c’è anche quello di Dusan Vlahovic. Il gioiello serbo è letteralmente esploso nell’ultima stagione con la Fiorentina ed è finito anche nel mirino dei bianconeri. Commisso, però, non fa sconti: ecco tre possibili contropartite da parte della Juve per abbassare il costo del cartellino di Vlahovic.

Calciomercato Juve, da Demiral a Bernardeschi | Contropartite per Vlahovic! Tutti i dettagli

Il classe 2000 ha chiuso la stagione a quota 21 gol in Serie A, trascinando la Fiorentina alla salvezza. Un’annata che l’ha fatto finire nel mirino delle big e che ha visto schizzare la sua valutazione. Per privarsi di Vlahovic, infatti, il club viola chiede almeno 60 milioni di euro, cifra destinata a salire nel caso in cui dovesse andare in porto la trattativa per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023. La Juve potrebbe così mettere sul piatto contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico: tre possibili pedine di scambio sono Demiral, Rovella e l’ex Bernardeschi. Il difensore turco vuole giocare con continuità ed è in uscita dalla Juve e valutato circa 25 milioni di euro, mentre Rovella è stato acquistato a gennaio per 18 milioni più 2 di bonus e, dopo il prestito al Genoa, potrebbe essere sfruttato come contropartita.

Infine, Federico Bernardeschi cerca il rilancio e, se Allegri non dovesse dargli garanzie, potrebbe anche pensare ad un clamoroso ritorno dove è esploso ed ha vissuto le sue migliori stagioni in carriera. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Firenze.