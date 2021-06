Calciomercato Juventus, erede Dybala | Pista scambio in Serie A

La Juventus valuta le mosse sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti e delle scelte adatte alla sua rosa. Occhio al possibile addio di Paulo Dybala e il suo erede

La Juventus vivrà una sessione di calciomercato particolarmente intensa, a caccia dei profili giusti per migliorare la sua rosa e renderla sembra più adatta alle richieste di Massimiliano Allegri. I bianconeri, in particolare, valutano sempre più attentamente il destino di Paulo Dybala. Dopo una stagione piena di stop e infortuni, la trattativa per il rinnovo di contratto della Joya sembrava essersi ormai definitivamente arenata. Con il ritorno di Allegri, tanto potrebbe cambiare nelle scelte bianconere.

Di certo, il futuro dell’attaccante ex Palermo resta in bilico e bisognerà ancora attendere per capire se arriverà o meno il rinnovo con la Juventus. Il destino di Dybala si intreccia inevitabilmente con i piani in entrata della Juventus. Il suo addio, infatti, porterebbe la Vecchia Signora a investire per un nuovo profilo in quella zona di campo. Un nome ottimo per quel tipo di caratteristiche è certamente Joaquin Correa. L’attaccante della Lazio piace alla Juventus e potrebbe risultare il profilo giusto per completare il reparto offensivo di Allegri: arrivare al calciatore però non sarà semplice.

Calciomercato Juventus, Correa come erede di Dybala: occhio allo scambio

Si sa, Lotito è un osso particolarmente duro con cui trattare. Proprio per questo, il futuro di Correa potrebbe essere intrecciato direttamente con quello di un difensore che piace molto a Maurizio Sarri. Stiamo parlando di Merih Demiral. Il centrale potrebbe essere messo sul piatto dalla Juventus per tentare di sbloccare l’operazione Correa. Lotito però non ci sente e neanche per un profilo tanto gradito potrebbe dare il suo consenso. Il presidente biancoceleste chiede 40 milioni di euro cash per cedere il calciatore: una cifra decisamente alta, ma la Juventus resta alla finestra per il futuro del calciatore.