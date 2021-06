Il Milan è pronto a regalare a Pioli un degno erede di Calhanoglu, finito a parametro zero all’Inter: occhi nuovamente su un ‘vecchio’ obiettivo rossonero per il calciomercato estivo

Un brutto colpo quello subito dal Milan che ha visto il passaggio, a costo zero, di uno dei pilastri di Pioli sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Calhanoglu è un nuovo calciatore dell’Inter, con Inzaghi che gongola ed il club di Elliott alla disperata ricerca di un sostituto che non faccia rimpiangere il talento turco. In tal senso, il calciomercato del ‘Diavolo’ può registrare un inatteso ritorno di fiamma per uno dei gioielli protagonisti durante Euro 2020. Si tratta di Emil Forsberg, trequartista svedese a segno proprio oggi contro la Polonia. Il connazionale di Ibrahimovic è già stato vicino a trasferirsi a Milanello, ad inizio 2020, quando si parlava con insistenza dell’approdo di Ralf Rangnick in rossonero. Adesso le cose sono cambiate ma il nome di Forsberg torna di moda per la trequarti del Milan. 29 anni sulle spalle ed un talento che non ha lasciato indifferente il Milan. Emil Forsberg può quindi essere l’uomo giusto per far dimenticare al popolo milanista Hakan Calhanoglu.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ‘assist’ di Ronaldo | Colpo in attacco

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo Dybala | La Juventus chiede in cambio il big

Calciomercato Milan, post Calhanoglu: rispunta Forsberg

Il giocatore del Lipsia ha da poco rinnovato con la società tedesca fino al giugno 2025 ed ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Un investimento importante per il Milan che, nella prossima stagione, tornerà a giocare anche in Champions League e ha bisogno di una rosa quantitativamente e qualitativamente più completa.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’attuale stipendio del classe ’91 si aggira intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione: il buon Europeo con la Svezia può però gonfiare il prezzo del trequartista che il Milan continuerà a seguire con grande interesse durante tutta l’estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto all’esterno | Doppia ‘vendetta’ sull’Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, post Calhanoglu ‘italiano’ | Scambio a sorpresa!

Il Lipsia è stuzzicato da alcuni giovani talenti di proprietà del Milan, Hauge su tutti (il norvegese è stato già accostato alle uscite): non è quindi da escludere l’inserimento di una contropartita che possa far scendere i costi dell’operazione che porterebbe Forsberg in quel di Milanello.