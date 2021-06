L’Inter potrebbe mettere a segno cessioni eccellenti per il bilancio: ad un passo l’addio di Hakimi, assalto dalla Premier per il big

Saranno giorni intensi in casa Inter, che dovrà fare i conti con cessioni eccellenti in vista della prossima stagione. A causa della crisi economica che ha investito il mondo del calcio durante la pandemia per Coronavirus, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando alcuni addii da urlo per il futuro. Sul punto di andare via ci sarebbe il laterale marocchino, Hakimi, pronto a trasferirsi al PSG per una nuova avventura importante della sua carriera. L’affare si farà intorno ai 75 milioni di euro con un affare mostruoso da parte dell’Inter.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, duello con Simeone | Contatti avviati

Calciomercato Inter, Barella nel mirino del Liverpool

Per il bilancio così l’Inter potrebbe pensare ad una nuova cessione eccellente con il centrocampista della Nazionale italiana, Nicolò Barella, che sarebbe finito del Liverpool. Klopp è innamorato folle del giocatore sardo con un maxi affare possibile. L’idea suggestiva sarebbe quella di inserire nella trattativa il cartellino di uno tra Keita o Thiago Alcantara più 30 milioni cash.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, colpo UFFICIALE | Calhanoglu è un giocatore dell’Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, tutto sul futuro di Lautaro Martinez | Rinnovo e non solo!

Per la dirigenza nerazzurra, però, l’ex Cagliari avrebbe una valutazione di oltre 80 milioni di euro: soltanto in questo caso, l’Inter sarebbe propena all’addio di Barella, che attualmente è concentrato ad Euro2020 difendendo i colori azzurri. Al momento il sardo vuole continuare il suo percorso di crescita diventando un giocatore di prima fascia anche in Champions League dopo la delusione dello scorso anno sotto la gestione Conte.

L’Inter starebbe al lavoro per alcune operazioni in uscite pensando così sempre al bilancio della società nerazzurra. Lo stess club milanese potrebbe mettere in atto cessioni eccellenti, come quella di Hakimi, ormai davvero ad un passo dal trasferimento al PSG.