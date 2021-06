Si potrebbe aprire uno scambio inaspettato nel calciomercato estivo dell’Inter: affare a sorpresa con il Barcellona

La rivoluzione in casa Inter continua e si punta a rinforzare nel migliore dei modi per tornare a vincere in Europa oltre che in Serie A come fatto quest’anno. Sicuramente, vista la situazione finanziaria non sarà semplicissimo mettere a segno grandi colpi. Ma comunque la rosa è già forte e diversi membri potrebbero essere delle pedine di scambio importanti. Ovviamente diversi calciatori nerazzurri nel frattempo sono finiti nel mirino di alcuni top club europei, come Alessandro Bastoni.

Il centrale difensivo classe 1999 infatti, secondo quanto riportato da ‘Espn’, sembrerebbe essere finito nel mirino del Barcellona, che vorrebbe svecchiare e rinforzare la propria retroguardia. Con l’Inter che avrebbe puntato a uno degli esterni dei catalani, il difensore centrale potrebbe essere la carta giusta per concretizzare l’affare.

Calciomercato Inter, obiettivo Jordi Alba: Bastoni nello scambio

Il calciomercato estivo ci ha da sempre abituati a risvolti improvvisi e inaspettati, e anche in questa sessione potrebbe prendere piede un affare inaspettato. In casa Inter a finire nel mirino del Barcellona sembrerebbe essere il difensore centrale Alessandro Bastoni, una delle migliori scoperte degli ultimi anni in nerazzurro.

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, il club catalano potrebbe accettare il difensore classe 1999 come contropartita per Jordi Alba, obiettivo dei nerazzurri per rinforzare la fascia. Sicurmente il terzino sinistro spagnolo è uno dei calciatori più importanti del Barcellona e l’attuale capitano della Spagna, che in questa stagione ha collezionato 49 presenze con la maglia blaugrana. Così l’affare farebbe gola all’Inter, ma l’ostacolo più grande rimane la volontà del calciatore spagnolo, che sembrerebbe non voler lasciare Barcellona.