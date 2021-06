Il Real Madrid piomba su Milan Skriniar e rivoluziona il mercato dell’Inter: possibile scambio con la Fiorentina ed interesse per un obiettivo della Juventus

Il calciomercato entra nel vivo e i top club iniziano a contendersi gli obiettivi. Le trattative si intrecciano e in Serie A c’è già chi ha ufficializzato i primi colpi. Tra i protagonisti c’è l’Inter che – dopo aver affidato la squadra a Simone Inzaghi – si è assicurata Hakan Calhanoglu a parametro zero dal Milan. Le prossime novità potrebbero arrivare in difesa, con un titolare di Conte che ha stimatori in Spagna.

Il riferimento è a Milan Skriniar, protagonista di 32 presenze nell’ultima Serie A. Il giocatore ha un contratto sino al 2023, ma è reduce da un buon girone Europeo con la Slovacchia, anche se non è bastato per qualificare la sua Nazionale agli ottavi. Il difensore è il primo obiettivo del Real Madrid qualora Varane dovesse approdare al Manchester United. Mister Ancelotti lo conosce bene e gli spagnoli metterebbero sul piatto i 55 milioni chiesti dall’Inter per lasciarlo partire.

L’eventuale partenza di Skriniar metterebbe però il club nerazzurro nelle condizioni di tuffarsi sul mercato per il sostituto. La dirigenza avrebbe però pronto un blitz per Nikola Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina. Il serbo ha un contratto sino al 2022, ma senza rinnovo è destinato a lasciare la Toscana in estate. Sempre titolare nella passata stagione, il suo cartellino vale 15-20 milioni. L’Inter non li verserebbe cash, ma potrebbe proporre uno scambio.

Calciomercato Inter, il sostituto di Skriniar dalla Fiorentina

L’idea è quella di uno scambio alla pari con Stefano Sensi, giocatore finito ai margini delle rotazioni nerazzurre a causa dei ripetuti problemi fisici. L’arrivo di Calhanoglu limiterebbe ancora di più il suo minutaggio, con la Fiorentina che invece potrebbe rinforzare la mediana con un giocatore di livello accertato. Lo scambio metterebbe ko la Juventus, da tempo sulle tracce di Milenkovic. Sul difensore serbo c’è da registrare anche la concorrenza del West Ham.