In casa Inter prosegue la ricerca di un nuovo attaccante che faccia da vice a Lukaku: clamorosa ipotesi di scambio con la big di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi comincia a prendere forma. Un nuovo volto si è aggiunto nelle scorse ore alla rosa nerazzurra: con Calhanoglu pronto a sostituire Eriksen, il club di Zhang vede la sua prossima priorità del calciomercato estivo in un attaccante di peso che possa affiancare e far rifiatare Romelu Lukaku. In tal senso, i vertici interisti avrebbero avuto dei contatti con l’agente Beppe Riso procuratore, tra gli altri, di Andrea Petagna. L’ex centravanti del Milan può lasciare il Napoli di Spalletti e rappresenterebbe il profilo giusto come vice Lukaku. Valutato 15-18 milioni dal club di De Laurentiis che un anno fa ne sborsò 22, la punta compirà 26 anni tra meno di una settimana ed è reduce da 36 presenze stagionali con 5 reti e 3 assist agli ordini di Gattuso. L’attaccante triestino, già accostato in passato ai nerazzurri, può arrivare attraverso uno scambio, con l’ultima idea di casa Inter che vedrebbe l’inserimento di una contropartita gradita a Spalletti: ecco di chi si tratta,

Calciomercato Inter, idea Petagna: scambio con Spalletti

Petagna come nuovo attaccante dell’Inter, uno scenario possibile anche grazie all’inserimento di Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio ha una valutazione di 8-10 milioni di euro, è in scadenza il 30 giugno 2022 con i nerazzurri ed è stimato da Luciano Spalletti.

Valutazioni che hanno stime abbastanza distanti e che possono complicare l’eventuale trattativa. In tal senso, ad opporsi, potrebbe anche essere Simone Inzaghi che stima da tempo Vecino.

Il neo tecnico dell’Inter ha provato a portare già in passato l’uruguagio alla Lazio, seppur senza successo: adesso l’ipotesi Petagna può portare all’addio dell’ex Fiorentina.