Calciomercato Juventus, sfida a Inter e Milan | Il punto su Kramaric

Juventus, Inter e Milan potrebbero sfidarsi per Andrej Kramaric: l’attaccante dell’Hoffenheim va in scadenza nel 2022

Le big italiane sono alla ricerca di un rinforzo in attacco, anche se le situazioni di Juventus, Inter e Milan sono molto differenti tra di loro. Diversi sono i profili valutati, anche se bisogna prima bisogna risolvere alcune questioni. Da Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona, a Cristiano Ronaldo, in scadenza di contratto l’anno prossimo. Il Milan, invece, sta trattando per Olivier Giroud. Ma si è parlato molto anche di Andrej Kramaric.

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, al momento nessuna delle tre piste italiane ha basi solide. L’Inter deve sistemare il bilancio con delle cessione dei suoi big. La Juventus oltre a Ronaldo ha anche Dybala in bilico, mentre è più plausibile la pista legata al Milan. Ma non si registrano passi in avanti in questa direzione: per mettere le mani sull’attaccante dell’Hoffenheim, in scadenza nel 2022, c’è bisogno di un’offerta da 15-17 milioni di euro.