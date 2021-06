Allegri scarta Arthur ma Maurizio Sarri lo vorrebbe come perno del centrocampo della sua Lazio: possibile affare che comprende il big

La Juventus di Massimiliano Allegri inizia a riprendere forma. Sono diversi i cambiamenti avvenuti in casa bianconera negli ultimi mesi: dal ritorno del tecnico toscano che ha stravinto su quella panchina, all’addio di Fabio Paratici. Il prossimo tassello potrebbe essere la separazione con Cristiano Ronaldo che al termine dell’Europeo prenderà la sua decisione. Allegri sta programmando la nuova Juve e nei suoi schemi tattici sembra non esserci posto per Arthur.

Calciomercato Juventus, Sarri chiama Arthur

Il centrocampista brasiliano è arrivato in Italia appena un anno fa nello scambio che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona. Allegri, però, ha sempre preferito il bosniaco, il brasiliano, invece, sembra che non si adatti ai suoi schemi tattici. Arthur, però, è da sempre un pallino di Maurizio Sarri che da poco è approdato alla Lazio e allora l’accostamento diventa un processo naturale.

Secondo le indiscrezioni di ‘Radio Radio’, Sarri vorrebbe riuscire a portare Arthur nella Capitale per renderlo il perno del centrocampo bianco celeste. Allegri avrebbe aperto alla cessione dell’ex Barcellona e Sarri, avendolo voluto fortemente già alla Juve, prima di essere sostituito da Pirlo, lo accoglierebbe a braccia aperte.

La pista, però, è difficilmente percorribile in quanto l’ingaggio di Arthur è piuttosto elevato, 5 milioni l’anno + bonus, e difficilmente sostenibile dalla Lazio che chiederebbe alla ‘Vecchia Signora un prestito, senza però il pagamento dell’ingaggio. Le condizioni attuali rendono difficile l’operazione ma chissà che le cose non possano cambiare. L’operazione, però, potrebbe consentire ai bianconeri di avere un rilevante sconto di almeno 10 milioni sul colpo Milinkovic-Savic che continua a rimanere un pallino della ‘Vecchia Signora’.