La Juventus prepara la nuova stagione ma potrebbe presto sfumare un colpo dai rivali di Serie A: pronto un nuovo assalto

Sono giornate molto calde per quanto riguarda la Juventus, che sta iniziando le vere trattative dopo tante settimane di discussioni per provare a rinforzare la rosa dopo un’annata piuttosto deludente. I bianconeri stanno provando ad acquistare Locatelli ma intanto lavorano anche su altri nomi come David Ospina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, parte l’assalto | Tre big nell’affare col Barcellona

Il portiere colombiano è alle prese con la Coppa America ma il suo identikit sembrerebbe interessare ai bianconeri come vice Szczesny. L’estremo difensore classe 1988 però potrebbe non finire alla Juventus, in quanto nelle ultime ore sarebbe spuntato l’interesse dell’Atalanta, così come riportato da ‘TodoFichajes.com’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio per Hakimi | Juventus beffata!

Calciomercato Juventus, niente Ospina: si fa avanti l’Atalanta

Dalla testata giornalistica spagnola infatti fanno sapere che i bergamaschi cercano un portiere che possa competere con Gollini. Ospina potrebbe essere sicuramente il profilo ideale e qualora l’affare andasse in porto, ci sarebbe un nuovo ko sul calciomercato per la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, erede Calhanoglu | C’è il ritorno di fiamma!

Chiaramente quella del portiere non è una priorità dei bianconeri che potrebbero ma intanto serve assolutamente una riserva visto l’addio di Buffon, ma eventualmente si andrebbe a cercare un altro elemento per colmare la sua assenza.

L’Atalanta però sembrerebbe essere più interessata e per questo potrebbe sfumare il colpo della ‘Vecchia Signora’.