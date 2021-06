Il Milan lavora per rinforzarsi e studia il nuovo colpo per il centrocampo: possibile idea di scambio per l’attaccante

Il Milan continua a lavorare per cercare di costruire una rosa all’altezza in vista della prossima annata in modo da ben figurare in Champions League, dove ci sarà una nuova apparizione sette anni dopo l’ultima volta. I rossoneri hanno fatto partire già qualche elemento importante come Calhanoglu e Donnarumma e ora puntano a rinforzarsi.

Intanto arriva un nuovo interesse per un calciatore rossonero: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il Borussia Dortmund starebbe pensando di acquistare l’attaccante Rafael Leao. Il Milan potrebbe approfittare di questa situazione per ambire a uno scambio con il club tedesco.

Calciomercato Milan, idea di scambio Brandt-Leao

I rossoneri infatti potrebbero pensare di cedere Rafael Leao soltanto attraverso uno scambio per Julian Brandt, calciatore classe 1996 che è il sogno di Maurizio Sarri con la Lazio. Entrambi i calciatori hanno valutazione che si aggira intorno ai 22-26 milioni di euro e per questo c’è l’idea di scambio alla pari.

In questo caso il Milan perderebbe un elemento in attacco ma otterrebbe un calciatore valido per rinforzare il proprio centrocampo o la trequarti.