Il futuro del centrocampista brasiliano della Juventus, Arthur Melo, potrebbe essere lontano da Torino. Allegri l’ha scaricato, ecco l’idea suggestiva

Saranno giorni intensi in casa Juventus con la possibilità di arrivare a giocatori importanti in vista della prossima stagione. Ma tutto dipenderà dalle cessioni che metterà in atto la compagine bianconera. Su tutti, potrebbe dire addio il centrocampista brasiliano, Arthur Melo, arrivato a Torino nell’affare Pjanic. Sotto la gestione Pirlo le sue qualità non sono uscite fuori del tutto e così con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, la societàb ianconera starebbe pensando anche alla sua cessione con il giocatore che ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Arthur può andar via: scambio suggestivo

Come svelato da Sport Mediaset, Allegri l’avrebbe già scaricato con la dirigenza bianconera che starebbe pensando così alla sua cessione. Sulle sue tracce resta vigile anche il PSG e potrebbe così esserci così l’idea di prestito. E non solo, la Juventus sarebbe sul punto di imbastire un’idea suggestiva con uno scambio da urlo proprio con il club francese.

Un’idea di scambio con l’attaccante argentino, Mauro Icardi, che potrebbe anche tornare in Serie A dopo gli anni con la maglia dell’Inter. Già in passato il suo profilo è stato monitorato attentamente dalla dirigenza bianconera e così potrebbe esserci uno scambio importante. La sua valutazione si aggira intorno ai 70 milioni con uno scambio più cash alquanto avvincente.

Icardi sarebbe propenso anche ad accettare un nuovo progetto entusiasmante per dimostrare tutto il suo valore. La destinazione Juventus potrebbe essere una soluzione importante circa il suo futuro. Negli ultimi mesi lo stesso attaccante sudamericano ha perso la convocazione con la Nazionale argentina con Scaloni che gli ha preferito altri profili per il reparto offensivo.