La Juventus vuole rivoluzionare il centrocampo e ha pronta una maxi operazione con il Real Madrid: c’è anche il doppio addio

La Juventus non ha vissuto una grande annata e sta lavorando per rinforzarsi in maniera definitiva in vista della prossima annata. I bianconeri hanno avuto diverse difficoltà e potrebbero esserci diversi movimenti a sorpresa per cercare di svoltare in maniera definitiva. Oltre a Locatelli, che potrebbe costare circa 35 milioni con alcune contropartite, c’è anche un calciatore del Real Madrid nel mirino.

La ‘Vecchia Signora’ infatti potrebbe mettere nel mirino Casemiro, che secondo quanto riportato da ‘DiarioGol’ potrebbe partire in questa estate per fare spazio a nuovi colpi come Paul Pogba. La Juventus avrebbe pronta un’offerta per i ‘Blancos’ e vorrebbe mettere sul piatto Adrien Rabiot con l’aggiunta di 20 milioni di euro per provare a strappare il brasiliano.

Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo: affare con il Real Madrid

I bianconeri dunque lavorano per rinforzare il proprio centrocampo e oltre al colpo Locatelli si tenta l’affare Casemiro con il Real Madrid. Questi due calciatori darebbero sicuramente un supporto non indifferente e la Juventus potrebbe così riavere un reparto centrale importante. Per questi due rinforzi, però, potrebbe non bastare soltanto l’addio di Rabiot: la società infatti starebbe pensando di cedere anche Arthur, che potrebbe portare nelle casse circa 40 milioni di euro.

Non dovrebbe esserci invece il ritorno di Miralem Pjanic, visto che la Juventus starebbe pensando ai calciatori appena citati per rivoluzionare il proprio centrocampo.