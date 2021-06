Con Locatelli la Juventus darà il via a un piano di ringiovanimento. Nel mirino un altro talento della Serie A che sta brillando a Euro2020. Beffa al Milan

Locatelli l’emblema anche del piano di ringiovanimento della Juventus. Dunque il centrocampista del Sassuolo, che sta disputando un grande Europeo con la maglia azzurra, potrebbe non essere il solo giocatore per il presente e per il futuro che i bianconeri porteranno a casa in questo calciomercato estivo. Gli altri papabili sono tanti, ma in queste ultime ore ne è emerso uno in particolare: Mikkel Damsgaard. Pure il ventenne danese della Sampdoria sta giocando un eccellente Euro2020, con tanto di gol nella netta vittoria con la Russia in quella che è stata per lui appena la quinta partita con la maglia della Danimarca. Damsgaard è un centrocampista offensivo instancabile sul piano fisico e con qualità tecniche elevate. Dei margini di miglioramento è quasi inutile parlarne perché sono evidentemente ampi, ad Allegri potrebbe fare comodo fin da subito per dare una scossa a partite complicate o in quelle dove serve agire di rimessa.

Pre Europeo il prezzo del cartellino pare non superasse i 18-20 milioni di euro, ora Ferrero potrebbe chiedere qualcosa in più visto che per il ragazzo si è fatto sempre più forte l’interesse di diversi club, inglesi su tutti come il Tottenham dell’ex Paratici. In Italia, invece, il classe 2000 di Jyllinge piace a Inter e soprattutto Milan, alla ricerca ancora di un sostituto di Calhanoglu come noto passato sull’altra sponda del Naviglio. Per portarselo a casa sbaragliando la concorrenza rossonera ed estera, la Juve potrebbe mettere sul piatto 15-18 milioni cash più una contropartita tecnica. A tal proposito, occhio ai nomi di Pjaca e Luca Pellegrini. Sempre in tema ‘tradimenti’ nella scorsa stagione entrambi hanno giocato in prestito al Genoa.

Calciomercato Juventus, colpo Damsgaard: Raiola decisivo per battere il Milan

Il terzino 22enne è assistito da Mino Raiola, il quale così dopo Donnarumma portato via a zero può rifilare un altro sgarbo a Maldini aiutando l’amico Andrea Agnelli a piazzare il colpo Damsgaard.

A.R.