Il Milan si avvicina al difensore classe ’99 dell’Olympique Marsiglia: conferme dalle fonti francesi

Il Milan è sempre più attivo in chiave mercato. La cessione di Gigio Donnarumma ha svincolato il club rossonero da una situazione complicata e adesso la società può dedicarsi a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, anche se ci sono ancora diversi calciatori che aspettano di conoscere il loro futuro. Nel frattempo dalla Francia arrivano conferme sul forte pressing del Milan sul difensore francese dell’Olympique Marsiglia.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, allarme Luis Alberto | Doppio sgarbo di Ancelotti

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, UFFICIALE: ecco il vice Handanovic | Il comunicato del club

Calciomercato Milan, in arrivo Kamara dal Marsiglia

Si tratta di Boubacar Kamara, mediano ma anche difensore centrale classe ’99. Il giocatore ha un contratto con il club francese valido fino al 2022. L’accordo per il rinnovo appare molto lontano e per evitare di perderlo a costo zero tra un anno, l’Olympique Marsiglia potrebbe provare a venderlo in questa sessione di mercato per fare cassa.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Demiral | Scambio più cash

Proprio secondo quanto riferito dalla rete francese ‘beIN Sports France’, Kamara sarebbe ad un passo dal trasferimento in rossonero. Il Marsiglia chiede 20 milioni di euro, il Milan vorrebbe provare a chiudere a 12. La sensazione è che si possa trovare un accordo per una cifra a metà tra la richiesta dei francesi e la proposta dei milanesi. Il giovane classe ’99 rappresenterebbe quel classico profilo di giocatore duttile e utilizzabile sia come centrocampista che come difensore centrale. La trattativa sembra essere ad un passo dalla chiusura.