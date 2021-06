Il Milan va a caccia dell’erede di Calhanoglu. Dalla Premier League spunta un’occasione ghiotta ma il prezzo da pagare è piuttosto ‘salato’

L'addio di Hakan Calhanoglu ha lasciato all'interno della rosa del Milan un vuoto da colmare attraverso il calciomercato. Maldini e soci dovranno infatti per forza di cose metter mano a idee e portafogli per andare a regalare a Stefano Pioli un erede all'altezza del trequartista turco. Servirà dunque un calciatore in grado di agire alle spalle della prima punta, che sappia abbinare velocità di pensiero e qualità sia in fase di rifinitura che anche in zona gol, dopo lo stesso Calhanoglu ha dato un ottimo apporto nell'ultima annata. In questo senso un profilo interessante potrebbe essere il redivivo Jesse Lingard, che ha vissuto un vero e proprio exploit in prestito al West Ham nella seconda parte di stagione, dopo le tantissime ombre con la maglia del Manchester United. Il fantasista inglese classe 1992 ha messo a referto ben 9 reti e 5 assist nei suoi sei mesi a Londra, ed ora si appresta ad andare a caccia di una nuova sistemazione per fine prestito.

Calciomercato Milan, due per uno con lo United: proposta per Kessie

Lingard ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è quindi l’ultima stagione possibile per monetizzare la sua cessione. Nel recente passato era stato accostato a diverse squadre italiane, tra cui lo stesso Milan, e potrebbe tornare in auge in una maxi idea dello United. I ‘Red Devils’ e i rossoneri hanno infatti già un canale aperto per il riscatto dal prestito del terzino Diogo Dalot, e la compagine di Manchester potrebbe approfittarne per tornare alla carica per Franck Kessie.

Lo United potrebbe provocatoriamente andare a proporre uno scambio due per uno con Dalot e Lingard sul piatto per avere ad Old Trafford lo stesso Kessie, centrocampista ivoriano che piace a diverse big di Premier League e non solo. Il Milan dal canto suo sarebbe però restio in quanto vuole a tutti i costi provare a prolungare il contratto del mediano ex Atalanta, reduce da una stagione da leader del centrocampo.