Novità importanti per quanto riguarda l’azionariato popolare nerazzurro con l’idea di Interspac: da venerdì 25 giugno online il sito, ecco l’attacco

L’Inter ha dovuto attraversare mesi difficili a causa della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio. La società nerazzurra starebbe pensando a cessioni eccellenti in vista della prossima stagione. Inoltre, da venerdì 25 giugno 2021 è visibile a tutti il sito di Interspac, con una serie di tifosi interisti molti noti, capitanati dall’ex direttore del Fondo monetario internazionale Carlo Cottarelli. L’idea è quella di pensare così all’azionariato popolare nel calcio professionistico italiano dando così un sostegno economico all’Inter. La dirigenza nerazzurra è a conoscenza di questa pratica, con Enrico Mentana e Roberto Zaccaria, ex presidente Rai, in prima linea: presenti anche Andrea Bocelli, Stefano Boeri, Giacomo Poretti e Giovanni Storti, i presentatori Paolo Bonolis e Alessandro Cattelan, il regista Gabriele Salvatores e il tennista Fabio Fognini.

Inter, l’attacco all’accordo dei vip nerazzurri

Successivamente chi entrerà a far parte di questa iniziativa dovrà versare una tantum di 500 euro. Così è arrivata la critica del direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, che ha svelato in un tweet: “Le buone intenzioni di Interspac sono indiscutibili. Ma non mi convince un gruppo di Vip (che allo stadio va gratis) teso a persuadere il popolo nerazzurro a un notevole sacrificio economico per un progetto molto vago. Di sicuro per ora c’è solo la visibilità dei protagonisti”.

Un’idea molto diffusa tra i dilettanti, che potrebbe così avere la meglio anche tra i professionisti con l’iniziativa da parte di Interspac. Un gruppo di volti noti che saranno così protagonisti in assoluto per contribuire, a poco a poco, a risanare il bilancio della società nerazzurra.

