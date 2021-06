Il difensore della nazionale italiana Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro l’Austria

Sarà una partita importante per l’Italia di Roberto Mancini che, superato in scioltezza il girone, affronterà domani sera l’Austria per gli ottavi di finale di Euro 2020. Gli azzurri vogliono continuare a vincere e convincere e, in tal senso, ha parlato in conferenza stampa Leonardo Bonucci. Diversi i temi trattati dal centrale della Juventus, si comincia dalla polemica sull’inginocchiarsi, contro il razzismo, nel prepartita di Italia-Galles. In vista del match con l’Austria, il difensore rivela: ” “Decidiamo tutti insieme stasera, quando torniamo in hotel. Come dovevamo fare anche prima di Italia-Galles, adesso decideremo cosa fare domani sera. Se verrà fatta una richiesta ne parleremo”, ha dichiarato il centrale che ha poi aggiunto, “se ci sarà un’idea e la voglia di fare un gesto contro il razzismo“.

Italia-Austria, parla Bonucci: “Squadra temibile, ad Arnautovic dico che…”

Si passa poi a parlare della gara di domani sera contro l’Austria che può regalare agli azzurri di Roberto Mancini il pass per i quarti: “È una vigilia come tante, si tratta di una partita importante visto che l’Austria è un avversario complesso da affrontare. C’è però un bel clima, noi li rispettiamo. Hanno freschezza e capacità di fare una grande gara ma noi giocheremo il nostro calcio“.



Il difensore della Juventus risponde poi alle dichiarazioni delle scorse ore, dell’ex interista Arnautovic che domani sarà regolarmente in campo contro gli azzurri. “Non ha paura di noi? È giusto, sono le dichiarazioni che tutti dovrebbero fare in una competizione come questa”.



Chiusura infine sul ct, Roberto Mancini per il quale Bonucci ha solo parole d’elogio: “Ci ha tolto pressione, dato fiducia, stemperato lo stress e dimostrato che la strada che ci stava mettendo davanti era quella giusta per il gruppo. Lo abbiamo seguito ma grande merito va al mister”.