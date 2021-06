Alla vigilia del delicato match valido per gli ottavi di Euro 2020 contro l’Austria, ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Roberto Mancini

Mancano ormai poche ore al fischio di inizio di Italia-Austria. Una gara che significa tanto per Roberto Mancini e la sua squadra che, dopo aver brillantemente superato da prima in classifica il Gruppo A, dovrà vedersela contro gli uomini di Franco Foda. Il ct dell’Italia ha quindi parlato in conferenza stampa, come riportato da ‘Sky Sport’. Sul percorso: “Mi ha dato piacere essere ct e vorrei continuare a farlo. Grazie ai giocatori che sono stati bravi e mi hanno fatto divertire”. Sulla formazione che domani affronterà l’Austria, con il dubbio Verratti, Mancini ha detto: “Contiamo su giocatori bravi e chiunque scenderà in campo continuerà a fare quello che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, mi hanno messo tutti in difficoltà nelle ultime partite. È un piacere poter contare su giocatori che stanno bene e mentalmente tranquilli, pronti ad entrare e cambiare la gara”.

Sul ‘sogno’ Wembley, con il pensiero di un ritorno per la finale: “Giocare qui è un piacere, alcuni giocatori non ci giocano mai in uno stadio così è bellissimo. Quando giochi a calcio vuoi farlo in stadi come Wembley, se saremo bravi domani sera magari avremo la possibilità di ritornarci“.

Mancini ha parlato dell’inginocchiarsi contro il razzismo: “Sono qui per giocare la partita, per me la cosa più importante è la libertà. Sempre”. Un pensiero infine sulla gara con l’Austria: “Un’ottima squadra, non dobbiamo sbagliare niente: è la bellezza di certi tornei, devi vincere per forza. Faremo la nostra partita, giocando il nostro calcio”.

Meno di ventiquattro ore, dunque, alla gara che potrebbe permettere agli azzurri di staccare il pass per i quarti di finale: la palla passa al campo, Mancini e la sua Italia sono pronti.