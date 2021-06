Cristiano Ronaldo continua a restare uno dei nomi più chiacchierati del panorama calcistico: il portoghese, non solo per il suo possibile addio alla Juventus, nel mirino del commissario tecnico

Non è un mistero che Cristiano Ronaldo sia stato e resti tra i calciatori più importanti dell’epoca moderna. Il cinque volte Pallone d’Oro difficilmente può essere messo in discussione per le giocate sul rettangolo verde: gli atteggiamenti dell’asso lusitano, ad alcuni dei suoi avversari, non è andato però spesso giù. Tra questi vi è il commissario tecnico dell’Ungheria Marco Rossi che, ai micrifoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha lanciato più di una frecciata all’attaccante della Juventus. Nella prima giornata del Gruppo F di Euro2020, il Portogallo di Ronaldo ha schiacciato gli ungheresi con un netto 0-3: ecco le parole del ct Rossi che mette, di fatto, nel mirino Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo | Doppio addio e colpaccio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Demiral | Scambio più cash

Juventus, il ct dell’Ungheria punge Cristiano Ronaldo

“Cristiano Ronaldo è un grandissimo campione”, ha dichiarato il ct Rossi che ha però, poi, lanciato la sua prima frecciata a CR7: “A volte, per come si comporta, può essere indisponente“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il tecnico dell’Ungheria ha poi ribadito un avvenimento che non gli è assolutamente andato giù, in occasione di Ungheria-Portogallo vinta 0-3 da Ronaldo e compagni. “Dopo il calcio di rigore che ha segnato contro di noi, ha esultato come se avesse segnato in una finale. Queste cose la gente le nota…”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato | Brilla all’Europeo, la Juventus anticipa il Milan: i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio clamoroso | Addio anche a Ronaldo: spunta l’indizio

Il 36enne bomber della Juventus, in scadenza nel 2022 con la ‘Vecchia Signora’ il cui futuro non pare ancora definito, incassa la critica di Marco Rossi.