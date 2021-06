L’Inter si muove per il futuro e studia il colpo per la fascia per rimpiazzare Hakimi: tris di nomi

L’Inter continua a godersi lo scudetto conquistato più di un mese fa, dopo undici anni dall’ultima volta, ma intanto lavora anche per programmare il futuro. I nerazzurri al momento stanno pensando ad alcune cessioni e quella di Hakimi sembra ormai a un passo, visto che porterà soldi importanti nelle casse della società.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, inserimento per il bomber | Carta Tonali e Inter KO

Rimpiazzarlo con un elemento valido non sarà semplicissimo ma la dirigenza è già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza. Questa mattina la ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto della situazione specificando che ci sono tre calciatori nel mirino che potrebbero agire sulla fascia destra l’anno prossimo: Lazzari, Bellerin e Zappacosta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio due per uno | Addio importante per l’erede di Calhanoglu

Calciomercato Inter, tre nomi per rimpiazzare Hakimi: ci sono Lazzari, Bellerin e Zappacosta

L’Inter dunque è pronta a investire circa 15 milioni di euro per rimpiazzare Hakimi e il preferito sembrerebbe Manuel Lazzari, che con Simone Inzaghi si è trovato benissimo in passato alla Lazio e ora potrebbe correre per i nerazzurri. Anche Bellerin è un elemento molto rapido mentre Zappacosta potrebbe essere utile tatticamente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cavallo di ritorno per Allegri | Arriva con lo scambio!

In ogni caso l’Inter non si vuole far trovare impreparata nel momento in cui dirà addio ad Hakimi, protagonista nella corsa allo scudetto.