Calciomercato Juventus, incontro con l'agente | Via Demiral

La Juventus potrebbe cedere Merih Demiral: è previsto un incontro tra l’entourage del giocatore e il club bianconero

Nel corso di questa sessione di mercato, la Juventus dovrà liberarsi dei giocatori che non rientrano nei piani del club o che sono scontenti, visto il poco minutaggio. E’ il caso di Merih Demiral, difensore centrale autore di un Euro 2020 di basso livello insieme a tutta la sua Turchia. Il giocatore non vorrebbe continuare la sua avventura in bianconero, visto il poco spazio trovato nell’ultima stagione. Bonucci e Chiellini non hanno voglia di abdicare e de Ligt è un top player. Ecco perché il futuro di Demiral potrebbe essere altrove. Ma la valutazione che la Juve fa del turco è molto alta.

Juventus, via Demiral

E’ previsto un incontro tra la Juventus e i procuratori di Demiral, per valutare il suo futuro. Il difensore centrale turco vuole essere al centro del progetto, ma è una pista difficilmente realizzabile. Si è comunque affermato come un ottimo difensore e la Juve non valuta offerte per meno di 40-45 milioni di euro. Una cifra che fa fuori la Roma, alle prese con le cessioni vista la rosa numerosa e la crisi post Covid come ogni club. In più, non avrà gli introiti Champions. A questo punto si fa largo l’ipotesi dei club in Premier League, sempre attenti in queste situazioni.