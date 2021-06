La nuova Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma: novità in arrivo per un clamoro scambio, sacrificio Demiral

Sarà un’estate caldissima quella che attende la Juventus. A due anni dall’addio, il club bianconero ha riaccolto il tecnico livornese che punta, da subito, a rilanciare il progetto juventino riportando la ‘Vecchia Signora’ ai vertici d’Italia e d’Europa. In tal senso, oltre alle entrate occhio alle possibilità di mettere a segno alcune cessioni nell’attuale sessione di calciomercato. Tra i nomi in prima fila, tra le uscite, vi è quello di Merih Demiral. Il centrale turco è in scadenza nel giugno 2024, con una valutazione del cartellino che la Juventus stima in almeno 40 milioni di euro. Ecco che potrebbe nascere la possibilità di uno scambio, a sorpresa, con una vecchia conoscenza del calcio italiano: quel Moise Kean che, archiviata la delusione per la mancata convocazione ad Euro 2020, è già stato accostato al ritorno nella Torino bianconera.

Calciomercato Juventus, Demiral in Premier: ipotesi scambio

Demiral può dunque rappresentare la chiave giusta per provare a riportare alla Juventus Moise Kean, che l’Everton lascerà partire solo in caso di offerta di almeno 50 milioni di euro durante l’estate.

Kean, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con gli inglesi, nell’ultima annata in prestito con la maglia del PSG ha percepito un ingaggio da 3 milioni netti. Discorso diverso per Demiral, ‘fermo’ a 1,8 milioni annui.

Situazione in divenire, con il classe 2000 che fa gola alla squadra allenata da Allegri: dopo 26 presenze in Ligue 1 con il PSG, condite da 13 reti, il futuro di Kean può chiamarsi nuovamente Juventus.