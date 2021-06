Calciomercato Juventus, la società bianconera è molto attiva anche sul fronte difesa in sede di calciomercato: fumata bianca a un passo

Estate molto calda per la Juventus. I bianconeri sono impegnati su vari fronti in sede di calciomercato, con l’obiettivo di ritornare immediatamente ai livelli a cui ci avevano abituato nell’ultima decade. Il ritorno di Massimiliano Allegri ha da subito riacceso gli animi dei tifosi. Il tecnico livornese sta riflettendo in questi giorni sulle decisioni da prendere insieme al presidente Agnelli ed il neo direttore dell’area tecnica Federico Cherubini. Il primo obiettivo riguarda il centrocampo e porta il nome di Manuel Locatelli. C’è stato di recente un incontro con il DS del Sassuolo Giovanni Carnevali per gettare le basi dell’operazione, ma la trattativa non è semplice e richiede tempo.

La ‘Vecchia Signora’, però, ha in mente modifiche a 360 gradi sull’attuale rosa a disposizione e potrebbero arrivare interventi anche nella retroguardia. In questo senso, pare sia molto vicino un addio nel reparto difensivo. Il profilo in questione è quello che porta al nome di Daniele Rugani. Il classe ’94 – ora in prestito al Cagliari fino al prossimo 30 giugno – non rientra più nei piani dei sardi, né tantomeno dei piemontesi. Il centrale vede la Spagna e la Liga nel suo futuro.

Calciomercato Juventus, Rugani ai saluti: accordo a un passo

Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, Rugani sarebbe molto vicino alla firma con il Real Betis Balompié. La trattativa sarebbe già avanzata e a breve potrebbe arrivare la conclusione positiva dell’affare. I bianconeri chiedono circa 4 milioni di euro per salutare l’ex Rennes, ma gli spagnoli per il momento offrono qualcosa in meno. I biancoverdi rappresentano senza dubbio una buona opzione per l’italiano, che avrebbe anche la possibilità di mettersi nuovamente alla prova in Europa.

Lo stipendio di Rugani, però, conta ben 3,5 milioni netti a stagione. Troppi per la casse del Betis, con il difensore che dovrà necessariamente abbassare le richieste economiche. Vi terremo aggiornati.