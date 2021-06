Il Milan va alla ricerca di un colpo molto interessante sul calciomercato in Spagna per completare il reparto difensivo. L’affare potrebbe incidere non poco sui piani in casa Inter

Il calciomercato in questa fase balla non poco sugli esterni. Pedine fondamentali nel calcio moderno sia in retroguardie a tre (con centrocampo a cinque) che in una difesa a quattro, sono molto ricercati dai top club, che si stanno attivando non poco per trovare i nomi giusti. Non si può nominare Achraf Hakimi che dopo una stagione trionfale con la maglia dell’Inter, culminata con lo scudetto, potrebbe già lasciare i nerazzurri e approdare in Ligue 1.

Dall’altra sponda del Naviglio, il Milan cerca un nome, ma a sinistra: una pedina preziosa nello scacchiere di Stefano Pioli che da mesi vorrebbe beneficiare di un’alternativa di primo livello a Theo Hernandez. Il nome giusto potrebbe essere quello di Junior Firpo, calciatore di cui si parla da diverso tempo in ottica rossonera e che è tornato fortemente in auge e nel mirino dei club di Serie A nelle ultime settimane. La sua valutazione da parte del Barcellona si attesta intorno ai 15 milioni di euro, ma il Milan potrebbe completare l’affare tentando la via del prestito con diritto o obbligo (meglio i blaugrana) di riscatto.

Calciomercato Milan, il colpo Firpo condanna l’Inter: effetto Alonso

L’arrivo del laterale nella Milano rossonera avrebbe una ricaduta diretta anche sui piani dei cugini nerazzurri. Il Barcellona, infatti, per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Firpo, potrebbe piombare direttamente su Marcos Alonso. L’ex Fiorentina ha una valutazione sui 18-20 milioni e piace non poco all’Inter. Di lui si è parlato come possibile contropartita nell’ambito della trattativa col Chelsea per Hakimi, ma ora il marocchino è diretto verso il PSG. Resta comunque un nome che piace molto all’Inter, probabilmente il preferito a sinistra e che potrebbe sfumare, a causa dell’effetto domino causato da Firpo-Milan. L’intreccio si infittisce e il calciomercato è sempre più bollente sulle fasce.