Calciomercato Milan, beffa per il colpo dal Real | Lo vuole Mourinho

Il Milan va a caccia di nomi importanti per completare la rosa di Stefano Pioli sul calciomercato. I rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza di José Mourinho per arrivare all’esterno

Il Milan si muove sul calciomercato per individuare i profili giusti da regalare a Stefano Pioli per rinforzare la sua rosa. I rossoneri, dopo il ritorno in Champions League, infatti, sono pronti ad andare a cacciare di un alcune pedine fondamentali per ampliare il parco giocatori. Diversi profili piacciono non poco al club milanese che si sta muovendo per tempo con intrecci di livello internazionale da portare a termine.

Il futuro passa anche e soprattutto dagli esterni, ruolo fondamentale nel calcio moderno e che potrebbe essere coperto da nomi di rilevanza internazionale. Da diversi giorni, si parla infatti di Alvaro Odriozola. Il laterale del Real Madrid piace non poco per la fascia destra e potrebbe disimpegnarsi sia alto che basso nel 4-2-3-1 di Pioli. Un nome importante e che potrebbe arrivare anche a condizioni non troppo costose, visto anche gli ottimi rapporti tra i rossoneri e il Real Madrid.

Calciomercato Milan, non solo il Milan su Odriozola: irrompe Mourinho

Non è solo il Milan che potrebbe andare all’assalto di Odriozola nei prossimi mesi. Infatti, secondo quanto riporta ‘Diario Gol’, anche la Roma potrebbe piombare sul calciatore nelle prossime settimane. Secondo quanto riportano dalla Spagna, il calciatore sarebbe particolarmente gradito a José Mourinho che lo ritiene un rinforzo adatto alla sua Roma. Odriozola è stato pagato 16 milioni dal Real, ma ora potrebbe partire per una decina e ha un contratto fino a giugno 2024 con i Blancos. Vedremo se Mourinho riuscirà a concretizzare il sorpasso sul Milan nel prossimo futuro.