Le strade di Napoli e Milan si incrociano nel calciomercato estivo: i partenopei mettono nel mirino un attaccante che interessa ai rossoneri

Entra nel vivo anche il calciomercato del Napoli. I partenopei dopo aver sostituito in panchina Gennaro Gattuso con Luciano Spalletti, iniziano a pianificare i colpi da mettere a segno in questa sessione estiva. Tra i vari reparti da rinforzare sembrerebbe esserci anche quello offensivo, dove gli occhi sembrerebbero posarsi in casa Real Madrid.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, i partenopei avrebbero messo nel mirino l’attaccante Mariano Diaz. Il bomber dominicano in questa stagione ha collezionato 22 presenze, mettendo a segno un solo gol, visto anche il suo ruolo ai margini della rosa dei ‘Blancos’. Il piano del club spagnolo sembrava essere quello di inserire Kalidou Koulibaly nell’operazione, opzione però rispedita al mittente. L’interesse per l’attaccante continua, ma bisognerà affrontare la concorrenza del Milan, che da tempo osserva con interesse il bomber classe 1993 del Real Madrid.