Giorni chiave per il mercato dell’Inter: contatti avviati con l’Arsenal per il terzino che ora è in pole per sostituire Hakimi

L’Inter inizia a tessere le prime trame di un mercato che si preannuncia ricco di colpi. Le finanze non versano in ottimo stato, ma la cessione di un big potrebbe rimettere le cose apposto, dando nuova linfa agli investimenti. Dopo l’arrivo a parametro zero di Hakan Calhanoglu, il ‘sacrificato’ potrebbe essere Achraf Hakimi, con il club nerazzurro che sta già prendendo contatti per un suo eventuale sostituto in nerazzurro.

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, infatti, l’Inter avrebbe cominciato a sondare il terreno per Hector Bellerin, terzino destro classe 1995 in uscita dall’Arsenal. Il ragazzo – cresciuto nelle giovanili del Barcellona – è una bandiera dei ‘Gunners’ con i quali vanti 239 partite e già 30 assist (oltre a nove gol). L’ultima stagione lo ha visto però scendere in campo appena 25 volte in Premier League, dove ha comunque messo a segno tre assist.

Il giocatore ha un contratto in scadenza con l’Arsenal nel 2023 ed un valore di mercato non inferiore ai 25 milioni. Il suo profilo, però, avrebbe già avuto l’avallo di mister Simone Inzaghi, ma c’è da capire la formula dell’operazione. L’Inter vorrebbe chiudere con un prestito, perché non ha la disponibilità finanziaria per impostare una manovra a titolo definitivo e la posizione degli inglesi su questa proposta è ancora da definire.

Calciomercato Inter, il sostituto di Hakimi dall’Arsenal

Quel che è certo è che prima dell’affondo finale c’è da definire la cessione di Hakimi. Secondo l’emittente sportiva il marocchino fa passi da gigante verso il Psg, pronto ora a mettere sul piatto 70 milioni per l’esterno autore di sette gol e dieci assist nell’ultima Serie A che ha portato l’Inter a vincere il titolo di campione d’Italia. La prossima settimana – a queste cifre – si potrebbe chiudere, con i nerazzurri che poi potrebbero così partire alla carica per Bellerin.