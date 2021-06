L’Inter non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con Brozovic che è richiesto in Premier League: possibile scambio in vista

L’Inter nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare la cessione di Achraf Hakimi al Psg e la società è già a lavoro per trovare il sostituto sulla corsia di destra. C’è, però, anche un altro big nerazzurro che deve ancora decidere il suo futuro. Si tratta di Marcelo Brozovic, perno del centrocampo interista che, però, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale.

Calciomercato Inter, l’Arsenal propone Bellerin o Torreira per Brozovic

Il suo contratto con l’Inter scade nel 2022 ma la trattativa per il rinnovo non è ancora cominciata. Il neo allenatore Simone Inzaghi ha già sottolineato la centralità del croato nei suoi schemi tattici e la società punta a blindarlo il prima possibile. Le richieste, però, non mancano, in particolare da parte dell’Arsenal che cerca un regista che possa dettare i tempi. I Gunners sarebbero disposti a sacrificare due giocatori di assoluto valore per inserirli nello scambio con i nerazzurri.

Si tratta di Hector Bellerin, spagnolo classe ’95, valutato circa 20 milioni, e Lucas Torreira, uruguaiano classe ’96 che non rientra più nei piani del club e piace anche alla Lazio. L’intento del club di Highbury sarebbe quello di inserire solo uno dei due nello scambio. L’Inter è interessato a Bellerin come vice Hakimi e potrebbe essere tentato dallo scambio. I contatti tra i due club sono vivi ma l’Inter non intende privarsi di Brozovic e potrebbe virare anche su Zappacosta, abbandonando l’operazione con i Gunners.