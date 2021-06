La Juventus cerca rinforzi in attacco e la soluzione potrebbe arrivare direttamente dal Barcellona: offerto il bomber

Euro 2020 continua a essere una vetrina importante per molti calciatori, e lo è anche per i club che vogliono rinforzare le proprie rose. In casa Juventus uno dei reparti da rinforzare sarà certamente l’attacco, dove c’è bisogno di qualche nuovo innesto. La soluzione per la società juventina potrebbe arrivare dal Barcellona, club con il quale i rapporti sono ottimi.

I catalani in rosa hanno molti attaccanti e potrebbero pensare di offrirne uno ai bianconeri, ovvero Martin Braithwaite. L’attaccante danese in questa stagione ha collezionato 35 presenze con la maglia blaugrana, mettendo a segno 5 gol e 4 assist. Con la sua esperienza potrebbe essere la soluzione giusta per i bianconeri, anche per quanto riguarda il prezzo.

Calciomercato Juventus, il Barcellona offre Braithwaite: soluzione low cost

Cercasi bomber in casa Juventus. Dopo la conferma della permanenza di Alvaro Morata i bianconeri continuano a cercare un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo. La soluzione potrebbe risiedere nel Barcellona, che offrirebbe al club juventino Martin Braithwaite.

L’attaccante danese classe 1991 potrebbe offrire certamente gol alla Juventus, ma anche una grande esperienza. Anche a Euro 2020 si sta mettendo in mostra con 4 presenze e un gol segnato. Il calciatore a Massimiliano Allegri potrebbe anche interessare, e l’affare sarebbe anche low cost visti i 15 milioni chiesti dal Barcellona. Vedremo se sarà la soluzione giusta per l’attacco bianconero