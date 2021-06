Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier | Scambio due per uno

Dalla Premier League arriva l’assalto alla Juventus con due giocatori nel mirino: una contropartita in cambio

Non solo acquisti nel calciomercato della Juventus, con le cessioni che avranno un ruolo altrettanto importante. Infatti tramite alcuni calciatori finiti ai margini della rosa guidata da Massimiliano Allegri sarà possibile accumulare un tesoretto per effettuare gli acquisti oppure potrebbero essere utili come pedine di scambio. In Premier League a mettere gli occhi nella rosa della Juventus sembrerebbe essere l’Everton.

Il club inglese infatti sembrerebbe mostrare interesse per due calciatori bianconeri, ovvero Mattia De Sciglio e Merih Demiral. Per arrivare ai due calciatori, valutati circa 7,5 milioni l’uno e 30 milioni l’altro, i ‘Toffees’ sarebbero pronti a mettere sul piatto un calciatore seguito anche dal Milan.

Calciomercato Juventus, Everton su Demiral e De Sciglio: scambio con James Rodriguez

Il futuro di Mattia De Sciglio e Merih Demiral sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Juventus. I due calciatori sembrerebbero essere due dei sacrificabili dal club bianconero ed a mettere gli occhi su di loro sarebbe l’Everton.

Per convincere i bianconeri, che per la somma dei due cartellini vorrebbero circa 37 milioni, potrebbero inserire nell’affare James Rodriguez. Il colombiano in questa stagione ha collezionato 26 presenze, con 6 gol e 6 assist. L’eventuale conferma dell’affare sarebbe una beffa per il Milan, che da tempo segue con interesse il calciatore, finito all’interno della lista degli obiettivi rossonera.