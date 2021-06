Il Milan riceve apprezzamenti dal Borussia Dortmund per Leao: i rossoneri non reputano il portoghese incedibile e valutano la possibilità di uno scambio

Il Milan si candida ad un ruolo da protagonista nella sessione estiva di calciomercato. Le operazioni in casa rossonera sono già iniziate, sia in uscita (vedi Donnarumma e Calhanoglu) che in entrata. Il club ha infatti riscattato Tomori e provveduto all’acquisto di Maignan per la porta. Il lavoro non è di certo finito qui e la dirigenza valuta le prossime mosse, con un orecchio agli interessi per i propri giocatori che arrivano dall’estero.

Il riferimento è a Rafael Leao, giocatore che ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi. Il portoghese, classe 1999, è stato utilizzato da Stefano Pioli sia come trequartista che nel ruolo di prima punta quando è mancato Zlatan Ibrahimovic. Il suo rendimento da centravanti ha lasciato perplessi: appena sei gol complessivi in 30 partite di Serie A, ma la sensazione che in campo possa sempre fare la differenza con i suoi strappi. Le performance non sono passate inosservate, tanto che il Borussia Dortmund si è affacciato alla finestra.

Il club tedesco valuta Leao come rinforzo ideale per la Bundesliga: un giocatore fisico e rapido che però costa caro. Il portoghese ha infatti un contratto con il Milan sino al 2024 ed un valore di mercato di circa 25 milioni. L’operazione potrebbe però prevedere l’inserimento di una contropartita, con i rossoneri che chiedono Thomas Meunier. Il terzino destro, classe 1991, si è dimostrato tra i più affidabili nel suo ruolo.

Calciomercato Milan, scambio con il Borussia

Protagonista con il Belgio ad Euro 2020,Meunier ha chiuso la scorsa stagione con un gol e un assist in 21 presenze. Come Leao ha un contratto in scadenza nel 2024 ed un valore di circa 20-22 milioni. L’operazione potrebbe quindi chiudersi con uno scambio di cartellini più un conguaglio da parte del Borussia Dortmund di 3-5 milioni a favore del Milan. I due giocatori sono in cerca di riscatto e l’occasione potrebbe portare ad entrambi nuova visibilità.