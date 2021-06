Calciomercato Milan, contatti per Coutinho | Doppio colpo e Inter KO

Il Milan si muove sul calciomercato, a caccia dei colpi giusti per migliorare sensibilmente la rosa. Il nome di Philippe Coutinho potrebbe essere quello giusto per i rossoneri: occhio al doppio colpo

Il Milan prova a rispondere alle cessioni patite nelle ultime settimane, con colpi all’altezza del blasone rossonero per recitare una stagione da protagonista, dopo il ritorno in Champions League. In particolare, l’addio di Gianluigi Donnarumma per la porta è stato coperto da Mike Maignan, ma ora bisognerà trovare un centrocampista di alto livello per colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, passato ai cugini dell’Inter.

I rossoneri potrebbero rendere il favore ai nerazzurri, piombando su un nome accostato in diverse occasioni alla Beneamata nelle ultime settimane. Stiamo Parlando di Philippe Coutinho. Nonostante sia stato un colpo a effetto per la dirigenza del Barcellona, il brasiliano non ha mai visto decollare la sua esperienza in Spagna, anche a causa dei tanti problemi fisici che l’hanno afflitto negli ultimi anni. Il ritorno in Italia potrebbe essere una pista interessante, ma non di facile realizzazione. Secondo quanto riporta ‘Marca’, ci sarebbero già stati contatti tra il Milan e il Barcellona per arrivare al calciatore. Una trattativa che si aggiunge a quella per Junior Firpo, da tempo nei radar rossoneri e valutato sui 15 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Coutinho e Firpo nel mirino: gli ostacoli

Secondo quanto riportano dalla Spagna, la pista Coutinho potrebbe decollare attraverso uno scambio, ma in ogni caso le cifre dell’affare non sono affatto semplici da sbrogliare. Il brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2023, ma percepisce un ingaggio da oltre 12 milioni netti a stagione. Una cifra pazzesca che in ogni caso dovrebbe sicuramente ridurre o dovrebbe essere ammortizzata negli accordi tra i due club. In ogni caso, l’indicazione pare chiara: il Milan va a caccia di un nuovo centrocampista per sostituire Hakan Calhanoglu e il nome di Coutinho potrebbe essere quello giusto, al netto di tutti gli ostacoli per la fumata bianca.